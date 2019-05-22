Зеленский парализовал работу МВФ на Украине

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) досрочно прекратила работу на Украине из-за политических изменений в стране. Об этом в среду, 22 мая, заявил министр Александр Саенко, передает «Интерфакс-Украина».

«МВФ, учитывая, что действительно объективно, роспуск Верховной Рады и несформированное новое правительство, прекратила миссию в Украину», — пояснил Саенко.

Представители МВФ приехали в республику 20 мая, чтобы оценить выполнение программы сотрудничества stand-by. Источник, знакомый с ходом переговоров сторон, утверждает, что эксперты фонда продолжают работу в Киеве, но вынуждены пересмотреть статус визита.

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Ранее глава представительства МВФ на Украине Йоста Люнгман сообщил, что миссия планирует проработать в стране две недели.

Новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by утверждена в декабре прошлого года и рассчитана на 14 месяцев. Ее объем составляет около 3,9 миллиарда долларов. Из этих средств порядка 1,4 миллиарда долларов предоставлены сразу, остальные будут выделяться по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.

Зеленский вступил в должность 20 мая и в своей инаугурационной речи объявил, что распускает Верховную Раду. Спикер парламента Андрей Парубий назвал указ о роспуске депутатов незаконным и обещал, что он будет обжалован в Конституционном суде.

На экстренном совещании Рада отказалась рассматривать два первых законопроекта Зеленского, помеченные им как неотложные — об изменении избирательной системы и об осуществлении госзакупок во время выборного процесса.

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