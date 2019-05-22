Парубий почуял «запах горящих шин»

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий обратился к своим подписчикам в Twitter с просьбой «принюхаться». Такой записью он поделился в среду, 22 мая.

«Вы думаете, что в воздухе запах реванша, — принюхайтесь! Это запах горящих шин! Реванш не пройдет!» — написал политик.

Ранее 22 мая стало известно о том, что Рада отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект о внесении изменений в избирательный процесс на Украине. По итогам голосования депутаты не внесли его в повестку дня.

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До этого Парубий назвал указ главы государства о роспуске парламента незаконным и заявил, что эта законодательная инициатива приведет страну к конституционному кризису. Он добавил, что поддерживает намерение нардепов обратиться по поводу документа в конституционный суд, и отметил, что «его автор будет нести ответственность и по закону, и перед народом Украины».

Также председатель Рады сообщил, что решение Зеленского будет обжаловано в конституционном суде. «Грустно и тревожно, что гарант Конституции Украины начинает свою деятельность в должности с грубого нарушения конституции. Плохой знак», — отметил он.

Парубий в 2013-2014 годах руководил самообороной Майдана — массовыми акциями протеста против правительства, в результате которых в стране произошла смена власти. События получили такое название, так как самый крупный протест состоялся на майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве.

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