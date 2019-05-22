Рада отказалась менять закон о выборах по предложению Зеленского

Верховная Рада отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект о внесении изменений в избирательный процесс на Украине. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Документ обсудили на экстренном совещании парламента в среду, 22 мая, созванном по просьбе главы государства.
По итогам голосования депутаты отказались включать его в повестку дня. Кроме того, парламент отказался рассматривать первый законопроект, который внес Зеленский — об осуществлении государственных закупок во время избирательного процесса. Оба документа были помечены президентом как неотложные.
Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что проект закона получили в бумажном виде все присутствующие в зале парламентарии. «Я просматривал законопроект и был разочарован. Предложенная нам система это полностью закрытые списки», — заявил он.
Законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов» был зарегистрирован на сайте Верховной Рады в день экстренного совещания.
В нем Зеленский предлагает снизить проходной барьер в парламент до трех процентов ради «обновления политических элит», а также отказаться от мажоритарной системы выборов. В пояснительной записке уточняется, что в одномандатных округах распространен прямой и косвенный подкуп избирателей и прочие злоупотребления, поэтому необходима пропорциональная система с открытыми списками. Однако досрочные выборы в парламент президент предложил провести по закрытым спискам, поскольку закон не успеют внедрить к сроку.
Зеленский объявил о досрочном роспуске парламента в своей инаугурационной речи 20 мая. Официальный указ был опубликован на сайте президента 21 мая. Досрочные выборы пройдут 21 июля.