Опубликованы первые рейтинги на выборах в Верховную Раду

Более 70 процентов украинцев поддерживают роспуск Верховной Рады и проведение досрочных парламентских выборов. Об этом свидетельствуют данные мониторинга электоральных настроений, опубликованные на сайте социологической группы «Рейтинг».

Около 58 процентов украинцев заявили, что отдадут предпочтение новым политическим силам, 26 процентов намерены голосовать за уже представленные в парламенте.

Наибольшую поддержку получила партия нового президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», которая пока не имеет своей фракции в Раде — за нее намерены проголосовать 43,8 процента определившихся с выбором граждан. Политическая сила лидирует во всех регионах страны. Кроме того, за нее готовы отдать голоса еще около 11 процентов избирателей, чей фаворит не станет участвовать в выборах.

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Второе место по популярности у граждан занимает «Оппозиционная платформа — За жизнь», политсоветом которой руководит пророссийский политик Виктор Медведчук. Она получила 10,5 процента голосов. Третье место у политической силы Юлии Тимошенко «Батькивщина» (7,3 процента).

Лидером антирейтинга стала партия бывшего президента «Блок Петра Порошенко "Солидарность"». Почти 52 процента респондентов не проголосуют за нее ни при каких обстоятельствах. Поддержать политическую силу готовы только 8,8 процента граждан, а также 3,1 процента украинцев, симпатизирующих другим партиям.

Зеленский объявил о досрочном роспуске парламента в своей инаугурационной речи 20 мая. Официальный указ был опубликован на сайте президента 21 мая. Досрочные выборы пройдут 21 июля. Кроме того, новый президент Украины намерен изменить избирательное законодательство.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал это решение неконституционным и заявил о намерении обжаловать его в суде. Он указал, что формально коалиция в парламенте распалась только 17 мая 2019 года с выходом его партии из нее, следовательно, распустить Раду можно было только через 30 дней после этого. Де-факто правящая коалиция распалась еще в 2016 году.

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