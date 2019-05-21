Зеленский распустил Верховную Раду

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначил досрочные выборы в парламент на 21 июля. Текст документа опубликован на официальном сайте главы государства.

В указе говорится, что решение о роспуске Рады принято в том числе из-за отсутствия правящей коалиции в течение более чем 30 дней (согласно пункту 1 части 2 статьи 90 Конституции Украины). Также Зеленский поручил правительству обеспечить финансирование внеочередных выборов. Документ вступил в силу со дня его опубликования.

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21 мая президент Украины провел совещание с лидерами парламентских фракций, в ходе которого обсуждалась дата проведения досрочных выборов. Всего участники встречи рассмотрели два варианта — 21 и 28 июля.

О роспуске Верховной Рады Зеленский объявил в обращении к народу и парламенту Украины сразу после инаугурации 20 мая. По его словам, поводом для такого решения стал чрезвычайно низкий уровень доверия граждан к парламенту. Кроме того, Зеленский потребовал от депутатов отставки правительства, отмены депутатской неприкосновенности, принятия закона о незаконном обогащении.

Незадолго до инаугурации, 17 мая, спикер парламента Андрей Парубий объявил о развале правящей коалиции и назначил 30-дневный период для проведения консультаций о новом коалиционном соглашении. При этом формально парламентской коалиции на Украине нет с 2016 года, однако официально о прекращении ее существования не сообщалось до тех пор, пока о выходе из нее не объявила фракция «Народного фронта».

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