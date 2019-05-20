Зеленский объявил о роспуске Рады

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады, сообщает УНИАН.

«Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва. Слава Украине!» — заявил Зеленский в обращении к украинскому народу после инаугурации в парламенте. Новый президент заявил о необходимости провести досрочные выборы депутатов.

Кроме того, Зеленский призвал принять закон о снятии депутатской неприкосновенности, передает 112.ua.

В понедельник, 20 мая, в Раде состоялась церемония инаугурации Зеленского. Ее дату депутаты утвердили 16 мая. Зеленский хотел провести церемонию на день раньше и называл спикера Андрея Парубия мелким мошенником за затягивание утверждения даты мероприятия.

21 апреля Владимир Зеленский выиграл второй тур выборов президента Украины, набрав около 73 процентов. Его соперником был действующий глава государства Петр Порошенко.

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