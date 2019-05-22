Парубий назвал указ Зеленского о роспуске Рады незаконным

Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады незаконен и приведет страну к конституционному кризису. Об этом на внеочередном заседании парламента заявил председатель Андрей Парубий. Трансляцию мероприятия в среду, 22 мая, ведет РБК-Украина.

«По моему мнению, указ президента — это не только неуважение конституции, это заводит воюющую страну в конституционный кризис», — отметил он.

По мнению председателя Рады, коалиция распалась после того, как 17 мая партия «Народный фронт» объявила о выходе из нее. Таким образом, в настоящее время парламент находится на стадии формирования коалиции, на что, согласно законодательству, отводится 30 дней.

Парубий также указал на то, что второй законопроект главы государства — о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов — был зарегистрирован с нарушением регламента. Он добавил, что поддерживает намерение нардепов обратиться по поводу документа в конституционный суд, и отметил, что «его автор будет нести ответственность и по закону, и перед народом Украины».

В связи с этим, по словам спикера, Верховная Рада будет помогать президенту «исправлять ошибки».

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Ранее 22 мая Парубий заявил, что решение главы государства о роспуске парламента будет обжаловано в конституционном суде. «Грустно и тревожно, что гарант конституции Украины начинает свою деятельность в должности с грубого нарушения конституции. Плохой знак», — отметил он.

О роспуске парламента Зеленский объявил в обращении к народу и парламенту Украины сразу после инаугурации 20 мая. По его словам, поводом для такого решения стал чрезвычайно низкий уровень доверия граждан к парламенту. Официальный указ был опубликован на сайте президента 21 мая. Досрочные выборы пройдут 21 июля.

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