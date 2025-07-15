Стадион российской футбольной команды задумали снести ради крупного банка

В Ярославле задумали снести стадион «Шинник» ради строительства офиса ПСБ

В Ярославле задумали снести домашний стадион футбольной команды «Шинник» ради строительства головного офиса ПСБ. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на несколько источников.

Стадион «Шинник» был открыт в 1957 году и отремонтирован в 2018 году. Он вмещает почти 23 тысячи зрителей и служит домашней ареной для одноименной команды, которая выступает в Первой лиге.

Близкий к правительству российского региона собеседник газеты рассказал, что «Шинник» — основной вариант для размещения головного офиса банка. Однако власти рассматривают и другие площадки.

При этом представители футбольного клуба не в курсе о предстоящем сносе арены, а представитель ПСБ утверждает, что окончательное место еще не выбрано — решение должны принять до конца 2025 года.

С апреля 2025 года головной офис ПСБ зарегистрирован в Ярославле. Предполагается, что в город переедут 5 тысяч сотрудников банка и члены их семей. Ради комфорта людей банк планирует создать инфраструктуру — жилые и офисные помещения, детские сады, школы и поликлиники.

Ранее стало известно о планах снести в Москве Савеловский рынок ради строительства недвижимости. Там в том числе построят административно-деловой комплекс, торгово-развлекательный центр со спортивным объектом и гостиницу на 850 номеров. Также появятся открытые зеленые пространства.

