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18:18, 26 марта 2025Экономика

В Москве снесут Савеловский рынок для строительства недвижимости

Стройкомплекс: На месте Савеловского рынка в Москве построят деловой комплекс
Мария Черкасова

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Площадь Савеловского рынка в Москве застроят объектами общественно-делового пространства. Об этом сообщает Telegram-канал Градостроительного комплекса столицы.

Правообладатель земли и недвижимости у метро «Савеловская» Большой кольцевой линии (БКЛ) проявил инициативу о реорганизации 6,93 гектара земли по программе комплексного развития территорий. Город уже заключил с ним соответствующий договор.

В течение восьми лет в столице на месте рынка создадут общественно-деловое пространство с более чем 187 тысячами квадратных метров недвижимости. Там в том числе построят административно-деловой комплекс, торгово-развлекательный центр со спортобъектом и гостиницу на 850 номеров. Также на площади появятся открытые зеленые пространства.

Столичная мэрия одобрила застройку территории торгового комплекса «Савеловский» на севере города, занимающего около 7,5 гектара рядом с Савеловским вокзалом, в 2023 году. Новым владельцем Савеловского рынка на севере Москвы стал бизнесмен Назим Мовсумов. Ожидается, что инвестиции в возведение недвижимости на месте рынка составят 35-40 миллиардов рублей.

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