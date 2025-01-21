Савеловский рынок на севере Москвы сменил владельца

Новым владельцем Савеловского рынка на севере Москвы стал бизнесмен Назим Мовсумов. Об этом со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сообщает РБК.
Предприниматель выкупил компании «Бизнес-инвестиции», на балансе которой находится торговый комплекс «Савеловский». Ранее она принадлежала кипрской Toloro Limited.
Торговый комплекс «Савеловский» расположен на Сущевском Валу рядом с Савеловский вокзалом, его площадь составляет порядка 57,7 тысячи квадратных метров, а участок под ним — шесть гектар. Он работает с 2012 года на месте открытого в 1988 году Савеловского рынка.
В октябре 2023 года мэрия Москвы одобрила застройку территории ТК «Савеловский». Согласно плану, здесь появятся торгово-развлекательный центр, офисные здания и гостиница. По словам партнера NF Group Станислава Бибика, инвестиции в такой проект составят порядка 35–40 миллиардов рублей. Наибольшие затраты будут связаны с гостиничным блоком, который требует значительных вложений.
С начала 2024 года Москва выделила более 40 гектаров земли для строительства коммерческих объектов в рамках масштабных инвестпроектов (МаИП). Всего было предоставлено 19 земельных объектов общей площадью свыше 970 квадратных метров. На них можно построить многофункциональные, офисные, торговые комплексы, а также предприятия, направленные на внедрение современных технологий.