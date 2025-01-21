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10:14, 21 января 2025Экономика

Савеловский рынок на севере Москвы сменил владельца

Новым владельцем Савеловского рынка стал бизнесмен Назим Мовсумов
Вячеслав Агапов

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Новым владельцем Савеловского рынка на севере Москвы стал бизнесмен Назим Мовсумов. Об этом со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сообщает РБК.

Предприниматель выкупил компании «Бизнес-инвестиции», на балансе которой находится торговый комплекс «Савеловский». Ранее она принадлежала кипрской Toloro Limited.

Торговый комплекс «Савеловский» расположен на Сущевском Валу рядом с Савеловский вокзалом, его площадь составляет порядка 57,7 тысячи квадратных метров, а участок под ним — шесть гектар. Он работает с 2012 года на месте открытого в 1988 году Савеловского рынка.

В октябре 2023 года мэрия Москвы одобрила застройку территории ТК «Савеловский». Согласно плану, здесь появятся торгово-развлекательный центр, офисные здания и гостиница. По словам партнера NF Group Станислава Бибика, инвестиции в такой проект составят порядка 35–40 миллиардов рублей. Наибольшие затраты будут связаны с гостиничным блоком, который требует значительных вложений.

С начала 2024 года Москва выделила более 40 гектаров земли для строительства коммерческих объектов в рамках масштабных инвестпроектов (МаИП). Всего было предоставлено 19 земельных объектов общей площадью свыше 970 квадратных метров. На них можно построить многофункциональные, офисные, торговые комплексы, а также предприятия, направленные на внедрение современных технологий.

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