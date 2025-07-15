Рост экономики Китая превзошел ожидания аналитиков

Bloomberg: В апреле-июне китайский ВВП вырос на 5,2 процента

Во II квартале экономический рост Китая превзошел ожидания аналитиков. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Оно сослалось на данные Национального бюро статистики КНР, согласно которым валовой внутренний продукт этой страны вырос в апреле-июне на 5,2 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В I квартале речь шла о росте на 5,4 процента. Юань оставался стабильным, а доходность 10-летних государственных облигаций Китая практически не изменилась.

Промышленное производство выросло на 6,8 процента, хотя экономисты прогнозировали рост на 5,6 процента. Розничные продажи в прошлом месяце прибавили 4,8 процента.

Комментируя эту статистику экономист по Большому Китаю в Societe Generale SA Мишель Лэм заявила, что это ситуация сильного предложения, но слабого внутреннего спроса, а устойчивость экспорта долго не продлится. Одним из признаков надвигающихся проблем стало замедление темпов роста розничных продаж. Это негативно сказалось на общем потреблении, даже несмотря на то, что покупки бытовой техники, средств связи и мебели продолжали расти благодаря государственным субсидиям. Во II квартале на потребление пришлось чуть более 52 процентов экономического роста. Это больше, чем в начале 2025 года, но меньше, чем годом ранее, когда речь шла о более чем 60 процентах.

Инвестиции в основной капитал выросли почти на 3 процента, в то время как инвестиции в недвижимость сократились на 11,2 процента за тот же период.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозируют, что рост ВВП в этом году снизится до 4,6 процента, что ниже официального целевого показателя около 5 процентов. Они полагают, что китайская экономика по-прежнему сталкивается с трудностями, включая риск снижения экспорта на фоне неопределенности относительно тарифов президента США Дональда Трампа. Внутренний спрос остается нестабильным, отягощенным дефляционным давлением и избыточными производственными мощностями.

По данным Главного таможенного управления КНР, за полгода российско-китайский товарооборот упал на 9,1 процента и составил 106,48 миллиарда долларов. Поставки китайской продукции в РФ сократились на 8,4 процента, а российский импорт в КНР — почти на 10 процентов.