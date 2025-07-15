Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:52, 15 июля 2025Экономика

Рост экономики Китая превзошел ожидания аналитиков

Bloomberg: В апреле-июне китайский ВВП вырос на 5,2 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Во II квартале экономический рост Китая превзошел ожидания аналитиков. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Оно сослалось на данные Национального бюро статистики КНР, согласно которым валовой внутренний продукт этой страны вырос в апреле-июне на 5,2 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В I квартале речь шла о росте на 5,4 процента. Юань оставался стабильным, а доходность 10-летних государственных облигаций Китая практически не изменилась.

Промышленное производство выросло на 6,8 процента, хотя экономисты прогнозировали рост на 5,6 процента. Розничные продажи в прошлом месяце прибавили 4,8 процента.

Материалы по теме:
Китай годами скрывал проблемы в экономике. Чем это обернулось?
Китай годами скрывал проблемы в экономике.Чем это обернулось?
3 января 2024
Экономика Китая стремительно растет. Но почему Пекин проигрывает США и Европе борьбу за триллионы долларов?
Экономика Китая стремительно растет.Но почему Пекин проигрывает США и Европе борьбу за триллионы долларов?
22 марта 2024

Комментируя эту статистику экономист по Большому Китаю в Societe Generale SA Мишель Лэм заявила, что это ситуация сильного предложения, но слабого внутреннего спроса, а устойчивость экспорта долго не продлится. Одним из признаков надвигающихся проблем стало замедление темпов роста розничных продаж. Это негативно сказалось на общем потреблении, даже несмотря на то, что покупки бытовой техники, средств связи и мебели продолжали расти благодаря государственным субсидиям. Во II квартале на потребление пришлось чуть более 52 процентов экономического роста. Это больше, чем в начале 2025 года, но меньше, чем годом ранее, когда речь шла о более чем 60 процентах.

Инвестиции в основной капитал выросли почти на 3 процента, в то время как инвестиции в недвижимость сократились на 11,2 процента за тот же период.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозируют, что рост ВВП в этом году снизится до 4,6 процента, что ниже официального целевого показателя около 5 процентов. Они полагают, что китайская экономика по-прежнему сталкивается с трудностями, включая риск снижения экспорта на фоне неопределенности относительно тарифов президента США Дональда Трампа. Внутренний спрос остается нестабильным, отягощенным дефляционным давлением и избыточными производственными мощностями.

По данным Главного таможенного управления КНР, за полгода российско-китайский товарооборот упал на 9,1 процента и составил 106,48 миллиарда долларов. Поставки китайской продукции в РФ сократились на 8,4 процента, а российский импорт в КНР — почти на 10 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Может поражать цели практически в любой точке Европы». В США в ужасе от возможностей российской ракеты

    Заслуженный тренер России назвал поражение звезд КХЛ от звезд НХЛ избиением

    В США сочли поставки Patriot Украине пустой тратой денег

    Марго Робби прошлась по улице в облегающем топе без бюстгальтера

    Заезд машин с флагами Азербайджана по российскому городу попал на видео

    Теплоход едва не отправил ко дну прогулочный катер с туристами в российском городе

    В России рассказали об участившихся случаях сдачи солдат ВСУ в плен

    Женщина-депутат Рады указала на импотентный орган

    Американские самолеты и виски попадут под пошлины Евросоюза

    Обнаружены неожиданные факторы ускорения старения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости