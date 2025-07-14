Торговля России с ее стратегическим партнером упала

Таможня КНР: Поставки китайской продукции в Россию упали на 8,4 процента

За шесть месяцев этого года российско-китайский товарооборот сократился на 9,1 процента и составил 106,48 миллиарда долларов. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Оказалось, что поставки китайской продукции в РФ сократились на 8,4 процента, до 47,16 миллиарда долларов. Что касается российского импорта в КНР, то он упал почти на десять процентов и составил около 60 миллиардов долларов.

В основном РФ продает Китаю нефть, природный газ и уголь. Кроме того, в списке поставляемых товаров медь и медная руда, древесина, топливо и морепродукты. В свою очередь, Китай поставляет в Россию автомобили, тракторы, компьютеры, смартфоны, а также промышленное и специализированное оборудование.

Ранее заместитель главы Министерства промышленности и торговли РФ Алексей Груздев заявил, что одной из причин падения российско-китайского товарооборота стало санкционное давление.

С января по май суммарные объемы поставок российских металлов в Китай увеличились примерно в 1,5-2,5 раза в сравнении с тем же периодом 2024-го.