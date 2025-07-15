Раскрыты подробности об избившем батюшку палкой в российском храме мужчине

Против избившего батюшку с женой в петербургском храме палкой возбудили дело

В отношении мужчины, избившего палкой батюшку с женой в петербургском храме святой княгини Ольги, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, фигурант — 43-летний мужчина. Он увлекается тяжелой музыкой и ностальгирует по СССР. После нападения на священослужителя, он был доставлен в полицию. Там ему выписали административку и возбудили дело по статье о побоях.

ЧП произошло в пятницу. Одна из прихожанок храма рассказала, что мужчина пришел в храм в неопрятном виде, перекрестился, осмотрелся и покинул помещение. После этого Миронова заметила, что на ее машине, рядом с которой стоял агрессивный россиянин, сломан дворник