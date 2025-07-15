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11:50, 15 июля 2025Ценности

42-летняя Анна Седокова пришла на хоккей в наряде с глубоким декольте

42-летняя певица Анна Седокова пришла на хоккей в майке с глубоким декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @annasedokova

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова пришла на хоккей в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 5,5 миллиона подписчиков.

42-летняя певица позировала перед камерой в белой облегающей майке на широких бретелях и с глубоким декольте, которое подчеркивало ее грудь. Помимо этого, знаменитость надела красные штаны с лампасами.

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Образ исполнительницы завершили белые кроссовки. В то же время она распустила волосы и нанесла макияж в нейтральных оттенках.

Ранее 46-летняя телеведущая Елена Летучая опубликовала фото в купальнике. Знаменитость разместила серию снимков, на которых предстала в слитном телесном плавательном костюме на тонких бретелях.

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