46-летняя Елена Летучая опубликовала фото в купальнике

Российская журналистка Елена Летучая опубликовала фото в купальнике

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,2 миллиона подписчиков.

46-летняя знаменитость разместила серию снимков, на которых предстала в слитном телесном купальнике на тонких бретелях. При этом она продемонстрировала фигуру.

В качестве аксессуаров телеведущая выбрала широкополую соломенную шляпу, а также многочисленные браслеты на запястье и щиколотке.

Ранее в июле Елена Летучая похвасталась фигурой в леопардовом бикини. Знаменитость позировала в раздельном купальнике, который включал в себя плавки и крошечный бюстгальтер.