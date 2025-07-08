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11:12, 8 июля 2025Ценности

46-летняя Елена Летучая похвасталась фигурой в леопардовом бикини

Российская журналистка Елена Летучая похвасталась фигурой в леопардовом бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @elenapegas

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая похвасталась фигурой в откровенном наряде. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,2 миллиона подписчиков.

46-летняя знаменитость разместила серию кадров, на которых предстала в леопардовом бикини, состоящем из плавок с низкой посадкой и крошечного бюстгальтера. При этом звезда продемонстрировала тело.

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В то же время она распустила светлые волосы и надела солнцезащитные очки. Образ завершило массивное колье из ракушек.

Ранее в июле Елена Летучая в купальнике прошлась по пляжу. Знаменитость разместила снимок, на котором она, держа в руках ласты и маску для плавания, шла к берегу.

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