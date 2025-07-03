46-летняя Елена Летучая в купальнике прошлась по пляжу

Российская журналистка Елена Летучая в купальнике прошлась по пляжу

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая в откровенном образе прошлась по пляжу. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 1,2 миллиона подписчиков.

46-летняя знаменитость разместила снимок, на котором она, держа в руках ласты и маску для плавания, шла к берегу. Телеведущая позировала в слитном коричневом купальнике без бретелей, который подчеркивал ее фигуру. При этом Летучая собрала волосы и надела солнцезащитные очки.

На фото также запечатлены две женщины в черном и красном плавательных костюмах. Известно, что Летучая проводит отпуск на Мальдивах.

Ранее в июле Елена Летучая показала фигуру в красном бикини. Знаменитость снялась в полный рост на террасе виллы.