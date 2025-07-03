Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:51, 3 июля 2025Ценности

46-летняя Елена Летучая в купальнике прошлась по пляжу

Российская журналистка Елена Летучая в купальнике прошлась по пляжу
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @adel_bikulova

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая в откровенном образе прошлась по пляжу. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 1,2 миллиона подписчиков.

46-летняя знаменитость разместила снимок, на котором она, держа в руках ласты и маску для плавания, шла к берегу. Телеведущая позировала в слитном коричневом купальнике без бретелей, который подчеркивал ее фигуру. При этом Летучая собрала волосы и надела солнцезащитные очки.

Материалы по теме:
Время топать Почему женщины снова натянули ботфорты
Время топатьПочему женщины снова натянули ботфорты
26 февраля 2018
Влажные персоны Откровенные купальники для тех, кто сменил российские морозы на жаркие курорты
Влажные персоныОткровенные купальники для тех, кто сменил российские морозы на жаркие курорты
2 марта 2018

На фото также запечатлены две женщины в черном и красном плавательных костюмах. Известно, что Летучая проводит отпуск на Мальдивах.

Ранее в июле Елена Летучая показала фигуру в красном бикини. Знаменитость снялась в полный рост на террасе виллы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о гибели заместителя главкома ВМФ России в боях под Курском

    В iPhone появится сравнимая с человеческим глазом камера

    В Кремле высказались о сроках завершения СВО

    Стало известно о взрыве в центре Луганска

    В российском регионе группа подростков избила девочку на камеру

    «Позорят весь чеченский народ». Российский военный обвинил бойцов из Чечни в угоне его авто в зоне СВО. Он обратился к Кадырову

    Российского депутата нашли без признаков жизни за заброшенным кафе

    Пережавшая шею ребенку воспитательница детского сада оказалась под следствием

    Эксперт предостерег от использования БАДов в борьбе с ожирением

    Раскрыты подробности продвижения российских войск в Сумской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости