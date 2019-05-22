Указ Зеленского о роспуске Рады захотели обжаловать в суде

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что решение президента Владимира Зеленского о роспуске парламента будет обжаловано в Конституционном суде. Об этом он написал в Facebook.

«Грустно и тревожно, что гарант конституции Украины начинает свою деятельность в должности с грубого нарушения конституции. Плохой знак», — написал Парубий. В комментариях политик подтвердил, что планирует обжаловать закон в конституционном суде.

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко также обвинил Зеленского в нарушении конституции. Парламентарий заявил, что начал сбор подписей депутатов под обращением в Конституционный суд об отмене указа о назначении досрочных парламентских выборов.

В то же время секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Наталия Бернацкая заявила, что остановить досрочные выборы в Верховную Раду после публикации президентского указа не удастся. По ее словам, избирательный процесс запускается на следующий день после публикации указа и уже не может быть остановлен решением суда.

О роспуске Верховной Рады Зеленский объявил в обращении к народу и парламенту Украины сразу после инаугурации 20 мая. По его словам, поводом для такого решения стал чрезвычайно низкий уровень доверия граждан к парламенту.

Официальный указ о роспуске парламента был опубликован на сайте президента 21 мая. Досрочные выборы пройдут 21 июля.

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