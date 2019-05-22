Зеленского сравнили с Януковичем

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко обвинил президента Владимира Зеленского в авантюризме и нарушении конституции. Об этом политик написал в своем Facebook.

По мнению политика, Зеленский «поступает как Янукович, который в 2010 году после выборов через продажных судей Конституционного суда изменил конституцию».

По мнению Ляшко, Украина оказалась в одном шаге от реванша «Партии регионов». Он собирается предотвратить это и пойти со своей партией на досрочные выборы в Верховную раду.

Однако, в этом же сообщении Ляшко анонсировал начало сбора подписей от депутатов Верховной рады под обращением в Конституционный суд. Он требует признания незаконным указа Зеленского о назначении досрочных выборов в Раду.

О роспуске Верховной Рады Зеленский объявил в обращении к народу и парламенту Украины сразу после инаугурации 20 мая. По его словам, поводом для такого решения стал чрезвычайно низкий уровень доверия граждан к парламенту. Кроме того, Зеленский потребовал от депутатов отставки правительства, отмены депутатской неприкосновенности, принятия закона о незаконном обогащении.

Незадолго до инаугурации, 17 мая, спикер парламента Андрей Парубий объявил о развале правящей коалиции и назначил 30-дневный период для проведения консультаций о новом коалиционном соглашении. При этом формально парламентской коалиции на Украине нет с 2016 года, однако официально о прекращении ее существования не сообщалось до тех пор, пока о выходе из нее не объявила фракция «Народного фронта».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



