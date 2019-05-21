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Ляшко вступил в схватку с охранниками Зеленского

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Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пустила на встречу главы государства с руководителями парламентских фракций лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Видео инцидиента опубликовано на YouTube канала «112 Украина».

Причиной этого послужил включенный телефон Ляшко, который хотел провести видеотрансляцию встречи. На просьбу охраны прекратить съемку и оставить телефон за пределами зала, политик отреагировал фразой «понаставили мордоворотов».

Ляшко попытался попасть в зал, где проходила встреча, через другой вход, однако двери были закрыты. Ему пришлось оставить смартфон у охранников, однако он пообещал продолжить стрим после окончания встречи. «Я вынужден оставить телефон. Украинцы, делайте выводы!» — заявил на камеру политик.

Ранее Ляшко устроил перепалку с новым президентом Украины Владимиром Зеленским во время его инаугурационной речи. Инцидент произошел в момент, когда, говоря о ситуации в Донбассе, Зеленский перешел на русский язык. В этот момент Ляшко перебил президента, крикнув, что присутствующие в Раде депутаты «понимают украинский язык».

Зеленский в ответ заметил, что они «понимают и украинский, и русский», и поблагодарил Ляшко за то, что он «продолжает делить людей по паспорту и языку». «Украинец — это не графа в паспорте, это в сердце!» — добавил новый президент на украинском.

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