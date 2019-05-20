Ляшко и Зеленский устроили перепалку из-за русского языка на инаугурации

Депутат Верховной Рады и лидер Радикальной партии Олег Ляшко устроил перепалку с новым президентом Украины Владимиром Зеленским во время его инаугурационной речи. Трансляцию церемонии вел телеканал «112 Украина».

Инцидент произошел в момент, когда, говоря о ситуации в Донбассе, Зеленский перешел на русский язык. По его словам, Киев потерял людей Крыма и Донбасса и их сознание, а власть ничего не сделала, чтобы его вернуть. В этот момент Ляшко перебил президента, крикнув, что присутствующие в Раде депутаты «понимают украинский язык».

Зеленский в ответ заметил, что они «понимают и украинский, и русский», и поблагодарил Ляшко за то, что он «продолжает делить людей по паспорту и языку». «Украинец — это не графа в паспорте — это в сердце!» — добавил новый президент на украинском.

20 мая состоялась церемония инаугурации Зеленского. К присяге его привела глава Конституционного суда Наталья Шаптала. На церемонию приехали все бывшие президенты Украины, кроме Виктора Януковича.

В своей речи Зеленский заявил, что его первой задачей на посту президента станет достижение мира в Донбассе. Он подчеркнул, что ради реализации этой цели он готов на что угодно, в том числе на падение рейтингов и потерю президентского поста.

Также он выразил мнение, что национальной идеей Украины должно стать единство граждан. Он также отметил, что не существует правильных и неправильных украинцев.

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