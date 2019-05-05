Украинские радикалы приготовили три ключевых вопроса Зеленскому

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что у него есть «три ключевых вопроса» избранному главе государства Владимиру Зеленскому. Об этом он написал в своем Facebook.

Депутат хочет знать, как победитель президентской гонки планирует добиться мира в стране, как он восстановит экономику и как преодолеет бедность украинцев.

Ляшко подчеркнул, что другие вопросы являются «второстепенными» для жителей страны, поэтому он пропустил встречу с Зеленским, где обсуждалась инаугурация. По словам политика, при желании избранный президент Украины может лично договориться с ним о встрече или посоветоваться.

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Ранее стало известно, что Зеленский выбрал дату для инаугурации — 19 мая. Дату обязана утвердить Верховная Рада. По закону церемония должна состояться не позднее чем через 30 дней после официального опубликования итогов выборов.

В январе Радикальная партия выдвинула Ляшко кандидатом в президенты Украины. Политик пообещал в случае победы вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным по Крыму и Донбассу. Однако политик не вошел и в пятерку лидеров.

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