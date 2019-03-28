Кандидат в президенты Украины от радикалов собрался на разговор с Путиным

Кандидат в президенты Украины, лидер Радикальной партии Олег Ляшко в случае победы готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным по Крыму и Донбассу. С таким заявлением Ляшко выступил в интервью телеканалу ICTV, фрагмент беседы опубликован на YouTube-канале политика.

«Вот [президент Украины Петр] Порошенко рассказывает, что с Путиным нельзя вести переговоры и не ведет переговоры. Говорит, что великий дипломат, а полтора года переговоров с Путиным не ведет», — отметил Ляшко.

Политик подчеркнул, что готов вести диалог как с российским лидером, так и с президентом США Дональдом Трампом. «Я с кем угодно [готов] вести переговоры ради того, чтобы вернуть территории, вернуть мир. Я готов сесть и разговаривать с Путиным на понятном ему языке, я знаю русский язык тоже, мне переводчики и посредники не понадобятся», — добавил он.

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При этом Ляшко убежден, что не сдаст «ни одного метра и ни одного дюйма национальных интересов». «Никаких "самостийщин", автономий, никакого внешнего контроля и управления из Кремля, никаких марионеток, на руках которых кровь. Но для этого надо жестко отстаивать свои интересы. Они же видят, когда ты готов прогнуться, продемонстрировать гибкость своей спины. (...) Надо стальные яйца и нервы демонстрировать для того, чтобы достичь результата», — подчеркнул Ляшко.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Ляшко выдвинулся уже во второй раз, однако, как свидетельствуют результаты опросов социологов, он даже не входит в пятерку лидеров. Рейтинги симпатий украинцев возглавляет шоумен Владимир Зеленский. Действующий президент страны Порошенко и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко ведут борьбу за попадание во второй тур, который намечен на 21 апреля.

Киев, а месте с ним Вашингтон и другие государства считают Москву ответственной за вооруженный конфликт в Донбассе. Украина по закону признала Россию страной-агрессором. Кроме того, Киев не признал итоги референдума в Крыму в 2014 году, на основании результатов которого полуостров перешел под юрисдикцию Москвы. Россия неоднократно указывала на бездоказательность обвинений по поводу эскалации войны в Донбассе и заявляла, что Крым вошел в ее состав в соответствии с нормами международного права.

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