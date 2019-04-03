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Еще один украинский политик обиделся на Коломойского

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Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко рассказал, что кто-то из сотрудников телеканала «1+1», принадлежащего Игорю Коломойскому опубликовал его номер телефона. В отместку Ляшко разместил в своем Facebook номер самого Коломойского и близких ему людей.

Кроме номера Коломойского в публичном доступе оказались телефоны гендиректора канала Александра Ткаченко и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, которого связывают с Коломойским. Ляшко заявил, что «какая-то идиотка» с телеканала опубликовала в интернете его номер телефона, что создало ему проблемы.

«Уже второй день меня спамят тысячами сообщений и звонками со всего бывшего СССР. Поэтому вынужден буду изменить номер, который у меня с 1998 года. Кстати, кто хочет поговорить с Коломойским, Зеленским, Ткаченко — вот их телефоны. Звоните, пишите на здоровье!» — написал он.

«Идиоткой», опубликовавшей номер Ляшко, оказалась журналистка канала «1+1» Ольга Василевская. У себя в Facebook она рассказала, что сделала это намеренно в ответ на хамское поведение сотрудников штаба Ляшко по отношению к журналистам в ночь после выборов. Василевская потребовала от политика извинений.

«Требую, чтобы Ляшко публично извинился за "идиотку". Или следующим номером опубликую нецензурную переписку Ляшко с влюбленным в него безответно однопартийцем, которую бережно храню в своем столе уже пару месяцев. И не собиралась сливать по причине собственной порядочности», — написала она.

25 марта в суд на телеканал Коломойского «1+1» подал действующий президент Петр Порошенко. На следующий день украинский лидер объяснил, что олигарх перешел «красную линию». «Я никогда не судился с журналистами и сейчас не собираюсь этого делать. Я принял решение подать иск против канала, и это элемент защиты украинского государства от посягательств самого большого олигарха-беглеца, который сейчас сидит за границей (осенью 2018 года Коломойский рассказывал, что проживает в Израиле — прим. «Ленты.ру») и думает, что ниточками он будет управлять украинскими марионетками. Мы точно должны это остановить, и ничего у вас не получится», — обратился Порошенко к Коломойскому. Иск был вызван сюжетом телеканала о том, что Порошенко якобы причастен к смерти родного брата Михаила.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Лидером гонки стал Зеленский, набравший более 30 процентов голосов. Во второй тур, который запланирован на 21 апреля, он выйдет вместе с действующим президентом Петром Порошенко, чей результат ниже почти вдвое. Имя нового главы государства станет известно до 1 мая. Ляшко набрал 5,47 процента голосов.

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