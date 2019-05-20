Партия лидера «Океана Эльзы» объявила о готовности к досрочным выборам

Партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» готова пойти на досрочные парламентские выборы. Политическая сила объявила об этом в своем Twitter.

«Новый президент заявил о намерении распустить Верховную Раду. А это значит, что уже в июле — выборы. "Голос" пойдет на выборы, когда бы бы они не были», — говорится в сообщении.

Также в партии считают, что для реальных перемен выборы должны пройти по новой системе. Политическая сила уверена, что сохранение текущего избирательного законодательства — это продолжение курса старой власти.

Материалы по теме Вошли в роль Музыкант и комик борются за пост президента Украины. И у них есть шанс победить

Новый президент Украины объявил о роспуске Верховной Рады 20 мая в своей постинаугурационной речи. Также он призвал уйти в отставку и правительство. Согласно опубликованному ранее в СМИ проекту президентского указа, основанием для этого решения называется недостаточное число депутатов в правящей коалиции.

Вакарчук заявил о намерении принять участие в парламентских выборах на Украине 16 мая. По словам Вакарчука, цель его партии — «уничтожить старую политику и создавать политику новую». Под «старой политикой» он понимает «слепую веру в президента». Однако музыкант считает, что решения принимаются именно в парламенте и «новой фамилии в кабинете на Банковой недостаточно» для изменений в стране.

Опубликованный 16 мая опрос социологической группы «Рейтинг» свидетельствует о том, что на данный момент политическую силу, возглавляемую Вакарчуком, готовы поддержать на выборах в Верховную Раду 0,9 процента украинцев.

О политических амбициях лидера «Океана Эльзы» стали говорить после того, как в мае 2017 года группа «Рейтинг» и социологическая служба «Социс» опубликовали рейтинг потенциальных кандидатов в президенты, в котором Вакарчук набирал 12 процентов поддержки.

В октябре 2018 года Вакарчук заявил, что его не интересует президентский пост. Однако уже в январе 2019-го он, отвечая на вопрос журналистов о своих политических амбициях, сообщил, что он «в деле» и собирается «привести в украинскую политику как можно больше новых лиц».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!