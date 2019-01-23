Лидер «Океана Эльзы» заявил о политических амбициях

Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук рассказал о своих политических амбициях, пообещав привести в политику новые лица. Об этом в среду, 23 января, сообщает «Украинская правда».

На вопрос, будет ли он баллотироваться на президентских выборах, Вакарчук ответил: «Я в деле, и вы узнаете больше в ближайшее время. Я хотел бы привести в украинскую политику как можно больше новых лиц. Власть как таковая меня не интересует».

Музыкант пояснил, что им движет разочарование в нынешней украинской политике. «Смотреть на все эти лица на билбордах вокруг Киева невыносимо», — посетовал Вакарчук.

По его словам, Украине нужны новые политические лидеры, но не революции, которые «не обеспечивают устойчивых решений».

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Музыкант привел в пример Ирландию, которая «потеряла половину населения» во время «картофельного голода», «но двигалась дальше и сейчас имеет ВВП на душу населения выше, чем в метрополии». Вакарчук уверен, что Украина не должна «попасть в ловушку Путина, поставив вопрос о российской агрессии на острие президентской кампании». В центре внимания должны быть внутренние проблемы, а именно — борьба с коррупцией и судебная реформа.

По данным «Украинской правды», Вакарчук не планирует баллотироваться в президенты. Издание предполагает, что он хочет участвовать в парламентских выборах.

Святослав Вакарчук активно поддерживал «Оранжевую революцию» 2004 года и Евромайдан зимой 2013-2014 годов, во время президентства Виктора Ющенко был избран депутатом Верховной Рады.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. По результатам соцопросов, самый высокий рейтинг у бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, на втором месте — действующий глава государства Петр Порошенко. Они пока не зарегистрированы как кандидаты. Участвовать в выборах также планирует известный юморист Владимир Зеленский.

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