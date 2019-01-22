Тимошенко собралась делать Украину великой и конкурировать с Порошенко

Всеукраинское объединение «Батькивщина» выдвинуло лидера партии и бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко кандидатом на пост президента Украины на очередных выборах главы государства, запланированных на март 2019 года. Об этом во вторник, 22 января, сообщает «Укринформ».

«Великая страна — это моя цель, от которой я не отступлюсь ни на шаг. Именно поэтому сегодня я баллотируюсь в президенты», — заявила сама Тимошенко. Решение лидера партии было единогласно поддержано делегатами.

Также политик обнародовала тезисы своей предвыборной программы. «Защита Украины от страны-агрессора — это первоочередная задача нового президента. Мы настаиваем на применении достаточных по своей эффективности мер принуждения Российской Федерации к миру и освобождению Крыма и Донбасса», — подчеркнула она.

Тимошенко акцентировала внимание на необходимости до очередных парламентских выборов принять новую конституцию страны и пообещала за ближайшие пять лет сделать Украину полностью энергетически независимой страной. Кроме того, экс-премьер пообещала, что покинет пост президента, если не выполнит свою программу в течение первых 100 дней президентства.

Съезд «Батькивщины» прошел в Киеве. На мероприятии выступили соратники Тимошенко, ее дочь Евгения и ряд политиков, выразивших свою поддержку экс-премьеру.

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Так, на съезд прибыл первый президент Украины Леонид Кравчук и почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет, также собравшимся были продемонстрированы видеообращения бывшего главы Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко, экс-президента Польши Александра Квасьневского, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и ряда других политиков, которые выразили поддержку Тимошенко, указывает «Интерфакс».

Очередные президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. Согласно результатам опроса, проведенного Социологическим центром имени Михаила Драгоманова и опубликованного 22 января, Тимошенко занимает первую строчку в рейтинге возможных кандидатов, опережая действующего главу государства Петра Порошенко. За лидера «Батькивщины» готовы проголосовать 17,4 процента избирателей (готовых принять участие в выборах), в то время как нынешнего президента поддержали бы 17,1 процента опрошенных, собирающихся проголосовать.

При этом ни Тимошенко, ни Порошенко пока не были зарегистрированы ЦИК Украины как кандидаты в президенты. Действующий глава государства намерен объявить о своем выдвижении на второй срок 2 февраля, а окончательный список претендентов на пост президента Украины должен быть объявлен до 9 февраля.

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