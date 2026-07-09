Baijiahao: Россия выдвинула ультиматум двум странам НАТО в ответ на провокации

Россия выдвинула ультиматум двум странам НАТО в ответ на провокации, на это обратили внимание журналисты китайского издания Baijiahao. Статью цитирует «АБН24».

Речь идет о планах Финляндии и Литвы разместить на своей территории ядерное оружие. Обозреватели сочли, что таким образом Североатлантический альянс бросает вызов Москве.

Журналисты отметили ответ зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, который заявил, что Финляндия попала в список ядерных целей России. В статье эти слова называют не дипломатической риторикой, а настоящим ультиматумом.

«Европейские страны готовят фитиль для Третьей мировой войны? У России больше нет места для компромиссов», — подчеркнули авторы статьи.

2 июля Дмитрий Медведев прокомментировал решение финского правительства о снятии запрета на ввоз и хранение ядерного оружия на территории Финляндии. «Что изменится для финнов? Сущая безделица: теперь территория их страны попадет на карту целей для ядерного оружия России. Радуйтесь, финны, вы, наконец, в полной безопасности!» — написал он.