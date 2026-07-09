Джатрас: Запад и Украина не смогут переломить ситуацию в конфликте с Россией

Запад и Украина, несмотря на все усилия, не смогли и не смогут переломить ситуацию в конфликте с Россией. Такое мнение выразил бывший американский дипломат Джим Джатрас в эфире YouTube-канала.

«Максимум, чего они могут добиться, (...) это чтобы Украина проигрывала медленнее, но исход при этом не изменился. (...) Я думаю, именно это сейчас и происходит», — высказался он.

Джатрас также отметил, что государства Запада не могут противостоять РФ. По его мнению, несмотря на то, что европейцы говорят о конфликте с Москвой, они «даже близко» к нему не готовы.

Ранее экс-депутат бундестага Севим Дагделен заявила, что Европа фактически отдала себя в жертву, согласившись нести основную нагрузку возможного противостояния с Россией после решений, принятых на прошедшем в Анкаре саммите Североатлантического альянса. Как утверждает Дагделен, европейские вассалы послушно отдались на растерзание в финансовом, военном и экзистенциальном плане.