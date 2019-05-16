Лидер «Океана Эльзы» захотел «уничтожить старую политику» на Украине

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил о намерении принять участие в парламентских выборах на Украине. Презентация его партии «Голос» прошла на Старокиевской горе в Киеве, передает «Украинская правда».

По словам Вакарчука, цель его партии — «уничтожить старую политику и создавать политику новую». Под «старой политикой» он понимает «слепую веру в президента». Однако музыкант считает, что решения принимаются именно в парламенте и «новой фамилии в кабинете на Банковой недостаточно» для изменений в стране.

На данный момент его партия проходит процесс регистрации, однако страницы «Голоса» в соцсетях уже созданы. Вакарчук обещает, что возглавляемая им партия не будет брать деньги у олигархов, а ее финансирование будет реализовываться за счет прозрачного бизнеса и простых украинцев.

В ходе презентации, на которой присутствовали несколько сотен человек, Вакарчук представил несколько членов своей будущей партии — бывшего заместителя министра экономики Юлию Клименко, участника боев за аэропорт Донецка Андрея Шараскина, экс-исполнительного директора украинского филиала Transparency International Ярослава Юрчишина, кардиолога Юрия Соколова и исполнявшую обязанности председателя Одесской ОГА в 2016-2017 годах Саломию Бобровскую.

Вакарчук оказался недоступен для комментария. Его представитель Виктория Хоменко отказалась предоставить комментарий российскому СМИ.

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Опубликованный 16 мая опрос социологической группы «Рейтинг» свидетельствует о том, что на данный момент политическую силу, возглавляемую Вакарчуком, готовы поддержать на выборах в Верховную Раду 0,9 процента украинцев.

О политических амбициях лидера «Океана Эльзы» стали говорить после того, как в мае 2017 года группа «Рейтинг» и социологическая служба «Социс» опубликовали рейтинг потенциальных кандидатов в президенты, в котором Вакарчук набирал 12 процентов поддержки.

В октябре 2018 года Вакарчук заявил, что его не интересует президентский пост. Однако уже в январе 2019-го он, отвечая на вопрос журналистов о своих политических амбициях, заявил, что он «в деле» и собирается «привести в украинскую политику как можно больше новых лиц».

Позже лидер группы «Океан Эльзы» вновь подтвердил отсутствие намерений баллотироваться в президенты, объяснив это тем, что в джинсах может сделать для страны больше, чем надев галстук. На президентских выборах Вакарчук не поддержал кого-либо из кандидатов, однако призывал украинцев голосовать «не по приколу».

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