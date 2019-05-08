Лидер «Океана Ельзи» собрался бороться за власть на Украине

Лидер группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук планирует принять участие в выборах в Верховную Раду Украины, которые пройдут в октябре 2019-го. Об этом стало известно изданию «Новое время».

Музыкант сформировал предвыборный штаб, который возглавит бывший замминистра экономики Юлия Клименко. По данным источников издания, он также ведет переговоры о поддержке с лидерами мнений. Они могли бы войти в формируемую для выборов в Раду команду.

Пресс-служба Вакарчука и представители Клименко не прокомментировали эту информацию.

Киевский международный институт социологии оценил уровень поддержки партии музыканта в полтора процента, однако этот результат может вырасти за счет электората действующего главы государства Петра Порошенко.

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В марте лидер «Океана Ельзи» призвал украинцев ответственно подойти к выбору президента Украины и не голосовать «по приколу».

В январе музыкант рассказал, что планирует «привести в политику как можно больше новых лиц», однако позднее отказался баллотироваться на пост президенты страны.

Свое решение он аргументировал тем, что его интересуют настоящие изменения в стране, а не власть. Тем не менее в ноябре 2018-го за него были готовы отдать свои голоса около пяти процентов избирателей.

Святослав Вакарчук активно поддерживал «Оранжевую революцию» 2004 года и Евромайдан зимой 2013-2014 годов, во время президентства Виктора Ющенко был избран депутатом Верховной Рады.

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