Лидер «Океана Ельзи» отчитал голосующих «по приколу» украинцев

Лидер группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук призвал украинцев ответственно подойти к выбору президента Украины. Пост на эту тему он опубликовал в своем Facebook-аккаунте в среду, 27 марта.

«Тысячи наших соотечественников, в том числе молодые люди, отдали свои жизни и отдают прямо сейчас, чтобы мы с вами могли свободно выбирать. Давайте помнить это. Давайте голосовать! Голосуйте не "по приколу"! Не убивайте мечту», — написал музыкант. Он отметил, что свобода требует ответственности, а изменения — упорства, и напомнил, что будущее страны находится в руках граждан.

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В январе артист рассказал, что не будет баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году. Он объяснил, что власть и президентский пост его не интересуют, в отличие от «настоящих изменений в стране». По его словам, он каждый день общается с людьми, в которых чувствует разочарование и уныние из-за коррупции и несправедливости, которые разъедают страну.

Святослав Вакарчук был активным участником киевского Майдана в 2013-2014 годах. В частности, его группа проводила концерты на площади Незалежности в поддержку протестующих.

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