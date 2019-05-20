Остановить досрочные выборы в Раду оказалось невозможно

Секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Наталия Бернацкая заявила, что остановить досрочные выборы в Верховную Раду после публикации президентского указа не удастся. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Согласно нормам действующего законодательства, если избирательный процесс начался, то ни одно из решений судов не может его остановить», — сообщила она. Бернацкая также напомнила, что избирательный процесс запускается на следующий день после публикации президентского указа о назначении досрочных выборов в Верховную Раду.

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Новый президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады 20 мая в своей постинаугурационной речи. Также он призвал уйти в отставку и правительство. Согласно опубликованному ранее в СМИ проекту президентского указа, основанием для этого решения называется недостаточное число депутатов в правящей коалиции.

Формально правящей коалиции на Украине нет с 2016 года, однако официально о прекращении ее существования не объявлялось до тех пор, пока 17 мая текущего года о выходе из правящей коалиции не объявила фракция «Народный фронт». Спикер парламента Андрей Парубий объявил о развале коалиции и назначил 30-дневный период для проведения консультаций о новом коалиционном соглашении. В течение этого времени президент не имеет права распустить парламент.

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