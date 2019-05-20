Партия Тимошенко поддержала Зеленского

Партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» поддерживает решение нового президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады. Об этом заявил заместитель председателя парламентской фракции Сергей Соболев, передает «Укринформ».

По его мнению, Раду стоило распустить уже давно и «Батькивщина» к этому была готова. «Многие делали все возможное, чтобы этого не произошло, хотя законных оснований не допустить роспуск парламента нет», — подчеркнул Соболев.

Зампредседателя фракции отметил, что досрочные выборы в Раду могут состояться уже 14 июля, поскольку «страна не будет ждать семь месяцев» (выборы в парламент Украины должны были состояться 27 октября — прим. «Ленты.ру»).

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Депутат от «Батькивщины» Григорий Немыря заявил агентству «Интерфакс-Украина», что «лидер партии, получившая достаточно большое количество голосов на президентских выборах, и партия готовы и к досрочным выборам».

Тимошенко ранее неоднократно заявляла о необходимости обновить власть на Украине. В частности, политик поддержала ультиматум Зеленского о проведении инаугурации до истечения сроков, когда он может распустить парламент. Кроме того, она призывала правительство подать в отставку, чтобы новый глава государства смог приступить к реформам.

Лидер партии «Батькивщина» и бывший премьер-министр Украины участвовала в выборах президента и долгое время удерживала лидерство в гонке. В первом туре она заняла третье место с результатом 13,4 процента голосов, уступив бывшему главе государства Петру Порошенко, который получил тогда около 16 процентов, и Зеленскому, набравшему почти вдвое больше голосов.

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