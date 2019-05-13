Тимошенко призвала сменить правительство Украины ради остановки «хаоса»

Лидер парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала депутатов начать переговоры о создании новой правительственной коалиции в Верховной Раде. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-премьер считает, что всем парламентским фракциям, а также командам действующего и избранного президентов необходимо перейти к переговорам о формировании нового правительства.

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Как заявила Тимошенко, «прошло 20 дней с момента объявления нового президента Украины, а люди не чувствуют абсолютно никаких движений в сторону тех перемен, за которые голосовали». По ее мнению, эти перемены невозможны, пока во власти остаются старые люди. Политик уверена, что важнейшим вопросом для Украины сейчас является не роспуск Верховной Рады или назначение даты инаугурации, а «создание новой коалиции и нового состава правительства с абсолютно новой стратегией и тактикой развития страны».

Тимошенко напомнила, что в течение 2019 года стране необходимо вернуть девять миллиардов долларов внешних кредитов при сниженных прогнозах уровня роста украинского ВВП. «Другого выхода у нас нет, любой другой вариант приведет к потере времени и продолжению хаоса, беспорядка и бедности», — подытожила она.

Ранее «Батькивщина» поддержала требование победителя президентских выборов Владимира Зеленского провести инаугурацию 19 мая.

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Тимошенко уже призывала Верховную Раду к роспуску правительства. По ее словам, украинцы не должны «терпеть» действующий кабинет министров еще полгода, поскольку на президентских выборах «люди 75 процентов голосов отдали за изменения»

Украина — президентско-парламентская республика, поэтому инициатива по отставке правительства принадлежит парламенту. Новый президент имеет право назначить двух министров — главу МИД и министерства обороны, чьи кандидатуры также должна утвердить Верховная Рада. В ее нынешнем созыве парламентское большинство держит «Блок Петра Порошенко», находящийся в коалиции с партией экс-премьера Арсения Яценюка «Народный фронт».

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