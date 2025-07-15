В нескольких российских регионах вдвое увеличилось число дорожных камер

Коммерсант: В пяти регионах России вдвое увеличилось число дорожных камер

В 2025 году в пяти российских регионах число дорожных камер увеличилось вдвое. Речь идет о Дагестане, Приморском крае, Ярославской, Волгоградской и Саратовской областях, пишет «Коммерсант».

По данным издания, в Дагестане парк комплексов увеличился на 334 единицы (сейчас их 744). В Приморском крае заработали 19 новых стационарных камер, установленных в конце 2024 года. В 2025 году краевые власти обещают расширить группировку приборов, выделив на это еще 70 миллионов рублей. Кроме того, 18 новых камер установят во Владивостоке.

В Ярославской области за семь месяцев дополнительные комплексы появились в 120 местах, а общее число дорожных камер в регионе достигло 240. В Волгоградской области установили 261 новую стационарную камеру и теперь их 665. В Саратовской области количество приборов выросло еще на 100 единиц — до 751.

При этом в ряде других регионов, как отмечает издание, власти снимают оборудование из-за устаревания, износа и длительного срока эксплуатации. Кроме того, есть случаи, когда власти не могут запустить дорожные камеры из-за несоответствия законодательным требованиям. Такая ситуация сложилась в Красноярском и Краснодарском краях, Бурятии, а также в Саратовской, Курской, Белгородской и Оренбургской областях.

В части российских регионов число камер на дорогах осталось прежним. Так, в Москве работают 3,8 тысячи стационарных, 138 мобильных и 60 передвижных камер. Их число за полгода не поменялось, но 450 приборов заменили на новые. Аналогичная ситуация сложилась в Московской области, где, как и раньше, применяются 1,85 тысячи стационарных камер и 200 передвижных.

Ранее представители Национального автомобильного союза предложили провести в России модернизацию действующего парка камер фиксации нарушений правил дорожного движения. В организации заявили, что реализация инициативы поможет выполнить план Министерства финансов по увеличению собираемости штрафов с россиян.