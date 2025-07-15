Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:50, 15 июля 2025Силовые структуры

Следователи заинтересовались массовым отравлением российских выпускников

СК: Возбуждено уголовное дело из-за массового отравления выпускников УрГЮУ
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

В Екатеринбуге следователи устанавливают обстоятельства массового отравления выпускников Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, возбуждено дело по статье 236 («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил») УК РФ. Организацию питания, где у выпускников был банкет, проверяют. Для определения степени тяжести вреда назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее стало известно, что у выпускников обнаружили сальмонеллез. Они отмечали праздник в кафе «Версаль». Студенты ели мясо, рыбу и пили алкоголь. После этого в больнице оказались 12 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Может поражать цели практически в любой точке Европы». В США в ужасе от возможностей российской ракеты

    Заслуженный тренер России назвал поражение звезд КХЛ от звезд НХЛ избиением

    В США сочли поставки Patriot Украине пустой тратой денег

    Марго Робби прошлась по улице в облегающем топе без бюстгальтера

    Заезд машин с флагами Азербайджана по российскому городу попал на видео

    Теплоход едва не отправил ко дну прогулочный катер с туристами в российском городе

    В России рассказали об участившихся случаях сдачи солдат ВСУ в плен

    Женщина-депутат Рады указала на импотентный орган

    Американские самолеты и виски попадут под пошлины Евросоюза

    Обнаружены неожиданные факторы ускорения старения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости