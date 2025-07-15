Следователи заинтересовались массовым отравлением российских выпускников

СК: Возбуждено уголовное дело из-за массового отравления выпускников УрГЮУ

В Екатеринбуге следователи устанавливают обстоятельства массового отравления выпускников Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, возбуждено дело по статье 236 («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил») УК РФ. Организацию питания, где у выпускников был банкет, проверяют. Для определения степени тяжести вреда назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее стало известно, что у выпускников обнаружили сальмонеллез. Они отмечали праздник в кафе «Версаль». Студенты ели мясо, рыбу и пили алкоголь. После этого в больнице оказались 12 человек.