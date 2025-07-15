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10:37, 15 июля 2025Россия

Студенты российского юридического университета массово отравились на выпускном

В Екатеринбурге студенты УрГЮУ массово отравились на выпускном
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Игорь Низов / Фотобанк Лори

В Екатеринбурге студенты Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) массово отравились на выпускном в кафе «Версаль». Об этом стало известно РБК.

По данным российского канала, у выпускников обнаружили сальмонеллез. В вузе отметили, что не принимали участия в организации мероприятия, где все произошло.

«Находимся на связи с пострадавшими. Инцидент на контроле Роспотребнадзора. <...> Мы окажем правовую помощь пострадавшим выпускникам», — заверили в УрГЮУ.

В больнице в состоянии средней степени тяжести оказались 12 человек.

Как пишет Telegram-канал Ural Mash, на выпускном студенты ели мясо, рыбу и пили алкоголь. После вечера в «Версале» студенты неоднократно вызывали скорую — не сбивалась температура.

Будущие юристы предположили, что отравившихся может быть больше.

Ранее сообщалось, что в Магарамкентском районе Дагестана жители массово отравились водой. По последней информации, пострадало около 500 граждан.

ЖЗЛ
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