Зеленский перечислил предложения по избирательной реформе

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе консультаций с лидерами парламентских фракций перечислил предложения по реформе избирательного законодательства. Об этом сообщает УНИАН.

Речь идет о переходе от смешанной избирательной системы к полностью пропорциональной и снижении проходного барьера для партий до трех процентов.

Уточняется, что Рада рассмотрит эти поправки на внеочередном заседании парламента, которое должно состоятся в ближайшие дни. Указ о ее роспуске может выйти в среду, 22 мая.

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20 мая на инаугурации Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады. Также он потребовал от депутатов отставки правительства, отмены депутатской неприкосновенности, принятия закона о незаконном обогащении. На выполнение этих требований Зеленский дал два месяца. По данным принадлежащего Григорию Березкину РБК, решение о роспуске парламента президент принял из-за фактического распада правящей коалиции.

В качестве вероятной даты проведения досрочных выборов называются 21 и 28 июля.

В состав Верховной Рады Украины входит 450 депутатов, избираемых на пятилетний срок. С 2011 года выборы проходят по смешанной системе: согласно законодательству, 225 депутатов из 450 избирается по партийным спискам, 225 — по мажоритарным округам. Чтобы войти в парламент, партии должны набрать более пяти процентов голосов.

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