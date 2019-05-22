Зеленский внес в парламент свой первый законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду свой первый законопроект. Он опубликован на сайте украинского парламента.

Зеленский предлагает Верховной Раде внести изменение в закон «О публичных закупках» относительно осуществления государственных закупок во время избирательного процесса. Законопроект отмечен им как неотложный.

Ранее в ходе консультаций с лидерами парламентских фракций Зеленский перечислил предложения по реформе избирательного законодательства. Речь идет о переходе от смешанной избирательной системы к полностью пропорциональной и снижении проходного барьера для партий до трех процентов.

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая. В ходе инаугурации он объявил о роспуске Верховной Рады, дав депутатам два месяца на выполнение его требований: отставки правительства, отмены депутатской неприкосновенности и принятия закона о незаконном обогащении.

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