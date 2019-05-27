Логотипом партии Зеленского стал зеленый велосипедист с булавой

В Киеве прошла пресс-конференция партии нового президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», на которой представители главы государства рассказали подробности участия политической силы в предстоящих парламентских выборах. Об этом сообщает «Страна.ua».

Главой партии стал политический советник Зеленского Дмитрий Разумков. По его собственным словам, это решение было принято на последнем съезде партии. Занимавший ранее этот пост Иван Баканов 22 мая указом президента был назначен на пост первого замглавы СБУ.

Материалы по теме Большая пересменка Пока Зеленский окружает себя старыми друзьями, Порошенко окружают новые враги

Также Разумков представил логотип партии — зеленый велосипедист на белом фоне, который держит в руках булаву — символ власти на Украине. Велосипед, в свою очередь, стал неформальным символом кампании Зеленского. В заставке популярного сериала «Слуга народа» персонаж Зеленского — ставший главой государства школьный учитель истории Василий Голобородько — приезжает в администрацию президента именно на велосипеде. Справа от логотипа зеленым цветом написано название партии на украинском языке — «Слуга народу».

На той же пресс-конференции внештатный советник президента Украины Михаил Федоров рассказал о подготовке партии к парламентским выборам. По его словам, партия сосредоточилась на подборе мажоритарных кандидатов. Заявку на участие в выборах от партии президента граждане смогут подать в онлайн-режиме. Их будет рассматривать нанятое командой Зеленского HR-агентство. Также в «Слуге народа» вводят понятие «участник партии». Такой статус будут носить волонтеры и наблюдатели на выборах.

Материалы по теме Незабытое старое Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?

Досрочные парламентские выборы на Украине пройдут 21 июля. Избирательная кампания началась 24 мая, на следующий день после того, как вступил в силу подписанный Зеленским указ о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Основанием для принятия этого решения стало отсутствие в парламенте правящей коалиции. Тем не менее оппоненты президента считают, что указ грубо нарушает закон, поскольку формально коалиция распалась только 17 мая.

До роспуска Верховной Рады Зеленский подал в парламент законопроект о внесении изменений в избирательный процесс на Украине, который отменял выборы по мажоритарным округам, а также снижал проходной барьер с пяти до трех процентов. Кроме того, предлагалось провести выборы по закрытым партийным спискам. Депутаты отказались рассматривать предложенный законопроект.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!