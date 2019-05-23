Указ Зеленского о роспуске Рады вступил в силу

Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады вступил в силу. Постановление опубликовано в правительственной газете «Урядовый курьер», передает телеканал «112 Украина».

«Постановляю: 1. прекратить досрочно полномочия Верховной рады Украины восьмого созыва. 2. Назначить внеочередные выборы в Верховную раду Украины на 21 июля 2019 года», — говорится в указе.

Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады 20 мая во время своей инаугурационной речи, соответствующий указ был опубликован на следующий день. Досрочные выборы назначены на 21 июля. По его словам, поводом для такого решения стал чрезвычайно низкий уровень доверия граждан к парламенту.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий назвал этот указ незаконным. По его мнению, это приведет страну к конституционному кризису. Он собирается обжаловать решение главы государства в конституционном суде.

По данным соцопросов, партия Зеленского «Слуга народа», не представленная сейчас в парламенте, пользуется наибольшей поддержкой населения. Партия бывшего президента «Блок Петра Порошенко» возглавила антирейтинг — ее отказалась поддержать половина украинцев.

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