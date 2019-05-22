Зеленский призвал украинцев вместе «сделать» старых политиков в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям страны после того, как Верховная Рада отказалась рассматривать его проект изменений в избирательное законодательство. Текст обращения опубликован на его странице в Facebook.

Даже при существующей системе украинцы выберут в парламент новых политиков, действительно способных изменить страну, уверен глава государства. «Они (действующие политические силы — прим. «Ленты.ру») рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду. Но я убежден, что они ошибаются», — подчеркнул президент.

«Так что? Сделаем их вместе?» — добавил Зеленский.

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22 мая Верховная Рада Украины на экстренном заседании, созванном по просьбе главы государства, отказалась рассматривать его законопроект об изменении выборной системы с мажоритарной на пропорциональную по открытым спискам. В пояснительной записке Зеленский указал, что действующая схема является источником многочисленных злоупотреблений и коррупции, а проходной барьер сейчас не позволяет новым политическим силам проходить в парламент. Документ был помечен президентом как неотложный.

Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады 20 мая во время своей инаугурационной речи, соответствующий указ был опубликован на следующий день. Досрочные выборы назначены на 21 июля. По данным соцопросов, его партия «Слуга народа», не представленная сейчас в парламенте, пользуется наибольшей поддержкой населения. Партия бывшего президента «Блок Петра Порошенко», имеющая самую многочисленную фракцию в Раде, возглавила антирейтинг — ее отказалась поддержать половина украинцев.

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