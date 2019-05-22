Партия Порошенко раскритиковала инициативу Зеленского

Парламентская фракция «Блок Петра Порошенко» выступила против инициативы президента Украины Владимира Зеленского по изменению избирательного законодательства. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Пропорциональная система с закрытыми списками — это большая коррупция. Вот что нам говорит гражданское общество. Потому наша фракция не будет поддерживать этот законопроект», — заявил глава фракции Артур Герасимов.

Ранее в ходе консультаций с лидерами парламентских фракций Зеленский перечислил предложения по реформе избирательного законодательства. Речь идет о переходе от смешанной избирательной системы к полностью пропорциональной и снижении проходного барьера для партий до трех процентов.

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая. В ходе инаугурации он объявил о роспуске Верховной Рады, дав депутатам два месяца на выполнение его требований: отставки правительства, отмены депутатской неприкосновенности и принятия закона о незаконном обогащении.

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