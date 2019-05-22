В команде Зеленского рассказали о планах на парламентские выборы

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что у команды украинского лидера есть несколько вариантов дальнейшей стратегии на парламентские выборы. Об этом сообщает Gordon.ua.

«Мне нужно прийти и обсудить эти вопросы с президентом Украины. У нас есть несколько планов, но они будут зависеть от реакции Верховной Рады. Мы реакцию получили, дальше будем выстраивать нашу тактику по планам А, B, C, которые у нас есть», — заявил Стефанчук.

По его словам, Рада все еще может внести изменения в избирательное законодательство в ближайшее время. Если этого не произойдет, то президентская команда готова к выборам по старой системе.

«То, что было внесено сегодня, было результатом компромисса. Мы за открытые списки и за избирательный кодекс, мы за снижение барьеров», — добавил Стефанчук.

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Ранее 22 мая Рада отказалась рассматривать предложенный Зеленским законопроект о внесении изменений в избирательный процесс на Украине. В нем президент предложил снизить проходной барьер в парламент с пяти до трех процентов ради «обновления политических элит», а также отказаться от мажоритарной системы выборов. В пояснительной записке уточняется, что в одномандатных округах распространен прямой и косвенный подкуп избирателей и прочие злоупотребления, поэтому необходима пропорциональная система с открытыми списками. Однако досрочные выборы в парламент Зеленский предложил провести по закрытым спискам, поскольку закон не успеют внедрить к сроку.

С 2011 года выборы в парламенте проходят по смешанной системе: согласно законодательству, 225 депутатов из 450 избирается по партийным спискам, 225 — по мажоритарным округам. Чтобы войти в Раду, партии должны набрать более пяти процентов голосов.

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