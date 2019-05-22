В руководстве СБУ появился человек из одного подъезда с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя своего предвыборного штаба Ивана Баканова на должность первого заместителя председателя Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает пресс-служба главы государства.

На этом посту Баканов будет руководить, в частности, главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ.

Обязанности председателя СБУ пока продолжает исполнять Василий Грицак, написавший рапорт об отставке после инаугурации Зеленского 20 мая. В ходе церемонии новый президент обратился к депутатам Верховной Рады с просьбой уволить Грицака и других высокопоставленных силовиков. Разрешение парламента, согласно Конституции Украины, требуется как для назначения, так и для снятия с должности главы СБУ.

Баканов руководил предвыборным штабом Зеленского и возглавляет пропрезидентскую партию «Слуга народа», от которой Зеленский был выдвинут кандидатом на пост главы государства. По данным опроса группы «Рейтинг», сейчас это самая популярная политическая сила на Украине, однако о ней все еще ничего не известно, кроме того, что она официально зарегистрирована и ее лидером является Баканов, отмечал «Коммерсантъ». Партия формируется в преддверии внеочередных выборов в Верховную Раду, назначенных на 21 июля.

Иван Баканов, которому в мае исполнилось 45 лет, также известен как предприниматель и руководитель «Студии Квартал 95», основанной Зеленским. Его и нового президента Украины объединяет детство: они оба родом из Кривого Рога и, как говорил Зеленский в интервью «Украинской правде», выросли в одном подъезде.

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