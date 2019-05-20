Глава СБУ ушел в отставку перед инаугурацией Зеленского

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак и все его заместители написали рапорты об отставке. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.

В заявлении говорится, что решение об отставке было принято в свете понимания права нового президента Украины на проведение кадровых изменений. При этом Грицак и его заместители продолжат выполнять свои обязанности, пока президент «в определенном Конституцией Украины порядке не решит вопрос, кто должен возглавлять» СБУ.

Грицак также отметил, что подписывает свой рапорт «с тяжелым сердцем», поскольку видит, «как поднимает голову пророссийский реваншизм на Украине». При этом он подчеркнул заслуги СБУ в противостоянии «российской агрессии» и назвал подконтрольное ему ведомство «соответствующим лучшим спецслужбам мира».

Сообщение об отставке было опубликовано за час до начала инаугурации Владимира Зеленского. При этом на самой церемонии Грицак все же присутствовал. Во время своего обращения к Верховной Раде новый президент Украины призвал уволить Грицака.

Материалы по теме Разборки по-киевски Пока украинцы выбирали президента, силовики бились друг с другом. Кому нужна эта война?

Ранее, 14 мая, украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский предложил должность главы СБУ депутату Верховной Рады от партии «Батькивщина» Владиславу Бухареву.

В апреле штаб Зеленского заявлял, что назначение новых главы СБУ, генерального прокурора, министра иностранных дел и министра обороны «определит вектор движения страны в будущем». В команде политика назвали эти кадровые решения «лакмусовой бумагой, которая определит эффективность реформ».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!