На Украине отчитались о предотвращении российской диверсии

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) отчитались о предотвращении террористического акта со стороны российских спецслужб. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В СБУ утверждают, что сотрудники неназванной российской силовой структуры завербовали работника одного из армейских арсеналов. Ему были поставлены задачи по сбору и передаче информации, которая могла бы использоваться для совершения диверсии.

По версии украинской спецслужбы, для вербовки использовались «методы психологического воздействия и давления», в том числе угрозы родственникам служащего, которые проживают на территории, контролируемой самопровозглашенными Донецкой и Луганской народной республиками. Кроме того, работнику было обещано материальное вознаграждение в виде помощи с получением гражданства РФ и пенсии.

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«СБ Украины в очередной раз предупреждает, что в поле зрения спецслужб страны-агрессора может попасть любой гражданин Украины», — напомнили в ведомстве.

29 марта СБУ объявила о ликвидации экстремистских группировок, контролируемых Россией. По версии следствия, спецслужбы из Москвы создали собственные формирования Украинской повстанческой армии (УПА, движение запрещено в России) за рубежом и Украинской национальной армии (УНА) на территории Украины.

Ранее, 22 марта, СБУ обвинила российские спецслужбы в подготовке теракта в метро Харькова. Для этого якобы был завербован местный житель, которому в Москве выдали бомбу мощностью 600 граммов в тротиловом эквиваленте, инструкции и 15 тысяч долларов.

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