СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсанта

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак объявил о пресечении деятельности диверсионной группы из России, которая якобы причастна к нескольким терактам в Киеве. Соответствующее заявление он сделал на брифинге в среду, 17 апреля, передает «Украинская правда».

Ведомству удалось задержать семь человек, причастных к взрыву автомобиля в Киеве 4 апреля. По версии следствия, один из них является руководителем группы, который непосредственно закладывал взрывчатку под авто украинского разведчика. Мужчина арестован и находится в больнице в тяжелом состоянии. При этом ранее Генпрокуратура Украины сообщала, что злоумышленник скончался от полученных травм, не приходя в сознание.

СБУ называет имя мужчины — Алексей Комаричев. С 2016 года он якобы работает на военную разведку России, куда «под давлением ФСБ» пошел работать после увольнения «при компрометирующих обстоятельствах» из российского Госнаркоконтроля (ныне расформирован — прим. «Ленты.ру»). Второй задержанный — выходец из Ингушетии Тимур Дзортов, который, по версии СБУ, был руководителем Комаричева и отвечал за его безопасный отход с места происшествия.

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По словам Грицака, Комаричев и Дзортов — граждане России, однако «для прикрытия террористической деятельности на Украине они имели при себе паспорта Кыргызстана на имена Ломако и Кирик». СБУ утверждает, что перед тем как организовать теракт в Киеве, оба они прошли несколько этапов подготовки в Москве, Дагестане и Донецке.

Глава СБУ утверждает, что эта же диверсионная группа связана с убийством украинского генерала Максима Шаповала в 2017 году: под его автомобиль была заложена взрывчатка. Грицак заявил, что организацией теракта занимался задержанный Олег Шутов — житель Донецка и сотрудник «центра спецопераций "МГБ ДНР" под опекой офицеров ФСБ России и военной разведки российских спецслужб».

4 апреля 2019 года в центре Киева на парковке у супермаркета взорвался автомобиль, принадлежавший офицеру украинской разведки. В результате взрыва пострадал сам злоумышленник. После его ареста сообщалось, что он является гражданином одной из стран Средней Азии.

Автомобиль, в котором находился генерал главного управления разведки Минобороны Украины Максим Шаповал, взорвался 27 июня 2017 года в Соломенском районе Киева. Произошедшее было квалифицировано как теракт.

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