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Во взрыве машины в Киеве усмотрели диверсию России

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Взрыв автомобиля в Киеве стал результатом диверсии. В результате пострадал злоумышленник, который заложил мину. Об этом написал в Facebook украинский журналист Юрий Бутусов, основатель и шеф-редактор запрещенного в России портала «Цензор.нет».

«Война с Россией продолжается, фронт проходит даже здесь, в столице», — заявил он.

По его словам, взрыв в Киеве произошел в ночь на четверг, 4 апреля, на парковке супермаркета. Машина принадлежала офицеру украинской разведки, который участвовал в Операции объединенных сил в Донбассе (с 2014 по 2018 годы — антитеррористическая операция — прим. «Ленты.ру»).

В результате самодельная мина взорвалась раньше времени, пострадал сам злоумышленник. Его задержали. По предварительной версии, это гражданин одной из стран Средней Азии, пишет Бутусов. Офицер не пострадал.

Накануне первого тура президентских выборов на Украине министр обороны Степан Полторак заявил, что «оккупационные войска и террористические группировки Российской Федерации» готовят силовое вмешательство.

29 марта служба безопасности Украины (СБУ) объявила, что ликвидировала экстремистские группировки, управляемые Россией. По версии следствия, под контролем Кремля были созданы военные формирования «Украинской повстанческой армии» (УПА, движение запрещено в России) за рубежом и подразделения «Украинской национальной армии» (УНА) на территории страны. Кроме того, 22 марта СБУ обвинила российские спецслужбы в вербовке жителя Харькова с целью устроить теракт в метро.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Во второй тур, который состоится 21 апреля, вышли артист Владимир Зеленский с результатом более 30 процентов и действующий глава государства Петр Порошенко, чей результат оказался почти вдвое меньшим.

Россия на Украине законодательно признана «страной-агрессором». Киев считает Москву ответственной за вооруженный конфликт в Донбассе, а также не признает итоги референдума в Крыму, после которого полуостров вышел из-под юрисдикции Украины и присоединился к России.

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